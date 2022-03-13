اطلاق السلف الشخصية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية - عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التقديم سيكون الكترونيا من خلال التطبيق الذي سينشر على صفحة الفيس بوك والصفحة الرسمية للمصرف".

وحذر المصرف بحسب البيان، "من اعطاء الفرصة لضعاف النفوس استغلال الراغبين بالتقديم، مؤكداان التقديم فقط من خلال التطبيق الالكتروني ولا يوجد وسيط بين المصرف والمستفيدين".



وأشار إلى أن "سلف الموظفين والمتقاعدين سيتم اطلاقها خلال الايام القادمة".