الفنانة أنغام تعلق على خبر زواجها من حسين فهمي

بغداد - ياسين صفوان - عبّرت الفنانة المصرية انغام عن سعادتها بوجودها في الكويت، للقاء جمهورها، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان فبراير الكويت – العودة.



عند سؤالها من الصحفيين عن رأيها بالشائعة التي طالتها مؤخراً انها زوجة الممثل المصري حسين فهمي أجابت انغام: "ضحكت".

وكانت أحيت الفنانة انغام حفل غنائي مشترك مع الفنان الكويتي نبيل شعيل ضمن فعاليات فبراير الكويت - العودة، الحفل الغنائي الضخم اشعل المدرجات في أرينا مول 360 في الكويت.

وأستهلت خلاله الفنانة المصرية حفلها بأغنية وطنية موجهة الى الكويت .