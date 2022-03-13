إلغاء عشرات الرحلات الجوية في إسطنبول (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ألغت الخطوط الجوية التركية 192 رحلة مقررة اليوم الأحد من وإلى مطاري إسطنبول وصبيحة جوكتشن، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وذكر المكتب الإعلامي للشركة، في بيان، "نظرا لظروف الطقس السيئة، تم إلغاء 192 رحلة طيران مجدولة ليوم الأحد الموافق 13 مارس (آذار) من وإلى إسطنبول، بينها 163 في مطار إسطنبول و29 في مطار صبيحة".

ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، فقد ازدادت كثافة الثلوج المتساقطة على إسطنبول شمال غربي تركيا، بعد عاصفة ثلجية بدأت الخميس.

ووفق الأرصاد الجوية التركية، تعد هذه العاصفة الثلجية الأولى من نوعها في إسطنبول خلال مارس (آذار)منذ 35 عاماً.

ووصلت العاصفة إسطنبول الخميس، ويتوقع أن تغادر بحلول الاثنين المقبل، وفق توقعات الأرصاد الجوية.