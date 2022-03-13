روسيا تعين عمدة لمدينة ميليتوبول.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عينت روسيا عمدة لإحدى المدن الأوكرانية التي قامت بغزوها، وذلك لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي.



وتم تعيين النائبة المحلية الموالية لروسيا جالينا دانلشينكو عقب اختطاف القوات الروسية لعمدة مدينة ميليتوبول المنتخب إيفان فيدوروف، وفقاً لكييف. ودعت دانلشينكو سكان المدينة" للتكيف مع الواقع الجديد".

وطالبت السكان بوقف التظاهر ضد القوات الروسية، مؤكدة أنه ما زال هناك أشخاص في المدينة سوف يحاولون زعزعة استقرار " الوضع والقيام بأعمال استفزازية ".

وتعتزم دانلشينكو تشكيل لجنة اختيار شعبية لحل قضايا المدينة، التي يقطن بها نحو 150 ألف نسمة، ومنطقة ميليتوبول.