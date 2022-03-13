الجيش الصومالي يعلن مقتل 200 من عناصر حركة الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الصومالي مقتل أكثر من 200 من عناصر حركة الشباب في غارات بوسط البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد، أن الجيش نفذ عمليات عسكرية في جلجدود بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت الوكالة عن عسكريين القول إن العمليات العسكرية جرت عن طريق القصف الجوي في منطقة "هريري جوبدلي" التابعة لإقليم جلجدود بولاية جلمدج الإقليمية. وأضافت الوكالة أن هناك قادة من الحركة بين القتلى.

وتعاني البلاد من أعمال عنف متكررة في ظل استمرار محاولات حركة الشباب لبسط نفوذها على الصومال. وتسيطر الحركة حالياً على مناطق واسعة في الجنوب وتنفذ هجمات متكررة على قوات الأمن والمدنيين.