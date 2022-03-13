الرئيس الأمريكي: نتجنب حرباً عالمية ثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب تجنب المواجهة المباشرة بين القوات الأمريكية والروسية في الصراع الأوكراني لأنها يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة.



وكتب بايدن في تغريدة "أريد أن أكون واضحاً: سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقوة الكاملة لحلف الناتو المتحد والمحتشد". وأضاف "ولكن لن نخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا هي حرب عالمية ثالثة. وشيء يجب أن نجتهد لمنعه".

وخلال فعالية للحزب الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا، علق بايدن أيضاً على الجدال بشأن التسليم المقترح لطائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وأضاف بايدن "فكرة أن نرسل معدات هجومية وأن يكون لدينا طائرات ودبابات وقطارات تدخل بطيارين أمريكيين وأطقم أمريكية، لا تخدعوا أنفسكم، أيا كان ما تقولونه، هذه تسمى حربا عالمية ثالثة".