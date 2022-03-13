البنتاغون يؤكد أن الجيش الروسي يستخدم أساليب جديدة في طريقه لكييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

قالت الحكومة الأمريكية إن القافلة العسكرية الروسية الممتدة بطول كيلومتر خارج العاصمة الأوكرانية كييف، تتفرق في أماكن عدة، لكن ذلك لا يعني أنها تذهب بعيداً.



وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير في إحاطة صحافية من وزارة الدفاع "البنتاغون" إن بعض المركبات تركت الطريق وتوقفت بين الأشجار.

وذكر المسؤول "إنهم لن يذهبوا لأي مكان، لا يبدو أنهم يسيرون في طرق غير ممهدة في طريقهم إلى كييف، لكننا نعتقد أنهم يتحركون داخل خطوط الأشجار في محاولة لإخفاء المركبات بشكل أفضل، لأن الأوكرانيين مرة أخرى يستمرون في محاولة البحث عن سبل للهجوم على المركبات".

ولم يستطع البنتاغون تقديم معلومات محددة عن حجم ما تم تطويقه بالفعل من كييف، وتقدم الجنود الروس داخل ضواحي العاصمة وحولها، لكن في أماكن أخرى يحققون تقدماً أكبر.