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البنتاغون يؤكد أن الجيش الروسي يستخدم أساليب جديدة في طريقه لكييف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

قالت الحكومة الأمريكية إن القافلة العسكرية الروسية الممتدة بطول كيلومتر خارج العاصمة الأوكرانية كييف، تتفرق في أماكن عدة، لكن ذلك لا يعني أنها تذهب بعيداً.

 

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير في إحاطة صحافية من وزارة الدفاع "البنتاغون" إن بعض المركبات تركت الطريق وتوقفت بين الأشجار.

 

وذكر المسؤول "إنهم لن يذهبوا لأي مكان، لا يبدو أنهم يسيرون في طرق غير ممهدة في طريقهم إلى كييف، لكننا نعتقد أنهم يتحركون داخل خطوط الأشجار في محاولة لإخفاء المركبات بشكل أفضل، لأن الأوكرانيين مرة أخرى يستمرون في محاولة البحث عن سبل للهجوم على المركبات".

 

ولم يستطع البنتاغون تقديم معلومات محددة عن حجم ما تم تطويقه بالفعل من كييف، وتقدم الجنود الروس داخل ضواحي العاصمة وحولها، لكن في أماكن أخرى يحققون تقدماً أكبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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