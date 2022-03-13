البعثة الأممية تصف قصف أربيل ب "هجوم جبان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الأحد قصف مدينة أربيل بالصواريخ بأنه هجوم جبان.



وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة أن "البعثة تدين بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة على أربيل".

وأوضح أن العراقيين مطالبون بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، أو يهدف إلى تقويض استقرار الوحدة ويجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان".

وبحسب مصادر أمنية كردية، فإن مناطق متفرقة بمدينة أربيل شهدت فجر اليوم هجوماً بـ12 صاروخاً دون وقوع إصابات.