شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي يعلن إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن 3687 منشأة عسكرية أوكرانية أصبحت خارج نطاق الخدمة.

وأوضحت أنه تم تدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأكدت أن قوات لوجانسك تحاصر عددا من المناطق في ضواحي مدينة بوباسنيا الواقعة في دونباس، وأن الجيش الروسي يسيطر على بلاجوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكايا بضواحي ميكولايف.

وأشارت إلى أن قوات دونيتسك تحاصر مدينة سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا من الجانبين الشرقي والجنوبي، مؤكدة أنه تم تدمير 3687 منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت أن الوضع الإنساني يتدهور في أوكرانيا التي تواجه هجوما للقوات الروسية وأنه كارثي في بعض المدن، مؤكدة أن الوضع خطير بشكل خاص في ماريوبول، وهي أهم ميناء رئيسي في الجنوب.

وكشفت أن إجمالي الأهداف المدمرة منذ بداية العملية، تشمل 99 طائرة، و 128 طائرة مسيرة، و 1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و 121 راجمة صواريخ، و 443 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و 991 قطعة من المركبات العسكرية.