شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: أي مبادرات بشأن استفتاء في مدن الجنوب لا جدوى منها مطلقاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مستشار رئيس أوكرانيا، أن أي مبادرات بشأن استفتاء في مدن جنوب أوكرانيا لا جدوى منها مطلقا.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، روسيا بالسعي لإجراء استفتاء لإنشاء جمهورية مستقلة في مدينة خيرسون التي سيطرت عليها، والقريبة من شبه جزيرة القرم.

وأكد أن الروس يقومون بمحاولات يائسة لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية شعبية زائفة في خيرسون.

وأوضح كوليبا، أن ما تفعله روسيا في الجنوب سيكون مهزلة كاملة، داعيا إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا إذا حصل ذلك، مؤكدا أن خيرسون ستظل أوكرانية.

وأشار إلى أن الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم عام 2014 بعد أن ضمتها روسيا، تعتبره كييف والغرب غير قانوني.

في الوقت نفسه أعلنت القوات الأوكرانية، أنها الخليج 365 مقاومتها بشدة لليوم الـ 18 على التوالي، وتكبد روسيا ثمنا باهظا في كل محاولة تقدم، مؤكدة أن القوات الروسية التي تتقدم من القرم تحاول الالتفاف على ميكولايف والتحرك غربا نحو أوديسا.