شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسقط طائرة أوكرانية في «ليوبيموفكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسقطت قوات الطيران والدفاع الجوي الروسية، طائرة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ليوبيموفكا.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم، أن قوات الطيران والدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ليوبيموفكا، ومركبتين جويتين بدون طيار.

وقال خلال إحاطة إعلامية: "إن القوات المسلحة الروسية دمرت 3687 منشأة عسكرية نتيجة الضربات ضد منشآت البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، إضافةً إلى تدمير 99 طائرة، و128 مركبة جوية بدون طيار، و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و121 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و443 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و991 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".