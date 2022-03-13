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التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام أوساسونا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-13 | 10:06

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام أوساسونا

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يلتقي مع أوساسونا، مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 28 من .
ويسعى برشلونة لتحقيق انتصار جديد للاقتراب من في صدارة الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا بـ48 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، لكن البارسا خاض مباراة أقل.


وشهدت اختيارات المدرب تشافي هيرنانديز للمباراة، غياب كل من: أنسو فاتي - نيكو جونزاليس - صامويل أومتيتي - عبد الصمد الزلزولي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: ألبا - جارسيا - بيكيه - ألفيس.

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي.

الهجوم: فيران توريس - أوباميانج - ديمبلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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