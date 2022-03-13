التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام أوساسونا

ويسعى برشلونة لتحقيق انتصار جديد للاقتراب من ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا بـ48 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، لكن البارسا خاض مباراة أقل.



وشهدت اختيارات المدرب تشافي هيرنانديز للمباراة، غياب كل من: أنسو فاتي - نيكو جونزاليس - صامويل أومتيتي - عبد الصمد الزلزولي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: ألبا - جارسيا - بيكيه - ألفيس.

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي.

الهجوم: فيران توريس - أوباميانج - ديمبلي.