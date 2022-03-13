علاوي يطلق تحذيراً بعد القصف الصاروخي على أربيل - عاجل

وقال علاوي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365: إن "القصف الصاروخي الذي استهدف اربيل امس مؤشر خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في العراق".

وتابع، "ندين ونستنكر هذا العمل الجبان وندعو الى اجراءات حقيقية ازاء هذه الافعال الاجرامية ووضع حدٍ لها، وبالمقابل نحذر من استخدام الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".

