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انت الان تتابع خبر علاوي يطلق تحذيراً بعد القصف الصاروخي على أربيل - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الأحد، على الاستهداف الصاروخي الذي طال محافظة أربيل، محذرا من استخدام الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.
وقال علاوي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365: إن "القصف الصاروخي الذي استهدف اربيل امس مؤشر خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في العراق".
وتابع، "ندين ونستنكر هذا العمل الجبان وندعو الى اجراءات حقيقية ازاء هذه الافعال الاجرامية ووضع حدٍ لها، وبالمقابل نحذر من استخدام الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".
وتابع، "ندين ونستنكر هذا العمل الجبان وندعو الى اجراءات حقيقية ازاء هذه الافعال الاجرامية ووضع حدٍ لها، وبالمقابل نحذر من استخدام الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".