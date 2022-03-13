دولة عربية تعلق على استهدف أربيل بصواريخ باليستية

بغداد - ياسين صفوان - دانت مصر، اليوم الاحد، استهدف مدينة أربيل بصواريخ باليستية، فيما وصفت الهجوم بـ"الخسيس".

وقال الحكومة المصرية في بيان، "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة إربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية".

وجددت استنكارها "البالغ لهذه الأعمال الخسيسة"، مؤكدة "وقوفها التام بجانب العراق الشقيق، ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره".