الرئيس الأوكراني يهدد من "أغوتهم عروض من المحتلين الروس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المتعاونين والداعمين المحتملين لروسيا في أوكرانيا.



وأضاف زيلينسكي، في رسالة فيديو أن هؤلاء، الذين أغوتهم عروض من المحتلين الروس، يوقعون على حكمهم.

وتابع "سيتابع الحكم أكثر من 12 ألف محتل، لم يتمكنوا من فهم السبب، في الوقت المناسب، بأنه لا ينبغي مهاجمة أوكرانيا".

وذكر الجانب الأوكراني أن أكثر من 12 ألف جندي روسي، قتلوا، في الحرب في أوكرانيا. ولم يتسن التأكد من ذلك من مصدر مستقل.

وأشارت تصريحات زيلينسكي إلى أحداث أخيرة، في الأراضي التي تحتلها روسيا، في منطقة "خيرسون" بجنوب البلاد.

وأضاف زيلينسكي أن "روسيا تحاول هناك(تكرار التجربة المحزنة لتشكيل الجمهوريات الزائفة). إنهم يبتزون الزعماء المحليين ويمارسون الضغط على النواب ويبحثون عن شخص ما لتقديم رشوة له".