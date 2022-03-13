شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا: روسيا تدفع ثمناً باهظاً في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، إلى أن روسيا تدفع ثمناً باهظاً عن كل تقدمٍ لها في أوكرانيا، في ظل المقاومة القوية التي تبديها القوات المسلحة الأوكرانية.



وجاء في التقييم أن القوات الروسية تحاول تطويق القوات الأوكرانية في شرق البلاد بينما تتقدم من اتجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب.

وأضاف أن "القوات الروسية المتقدمة من القرم تحاول تطويق ميكولايف جنوب أوكرانيا مع عزمها التحرك غربا باتجاه أوديسا".