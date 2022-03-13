لبنان.. جعجع يرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف زعيم حزب "القوات اللبنانية" معالم نهجه السياسي في المرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التي من المقرر عقدها في منتصف مايو (أيار) المقبل، معلناً رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال فوز تحالفه بعملية الاقتراع.



وقال سمير جعجع اليوم الأحد، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إنه بحال نال تحالفه الأكثرية "سوف نحسن استخدامها من خلال العمل بشكل مختلف عما شهدناه في العامين 2005 و2009، إذ لن نقبل مثلاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية كما كان يحدث سابقاً، باعتبار أن من لديه الأكثرية هو من يشكل الحكومة".

وعلل سببه بالإشارة إلى أن أي حكومة وحدة وطنية ستكون "شبيهة بالحكومة الحالية التي شكلوها بالأكثرية التي يتمتعون بها في المجلس النيابي، وسيكون مشروعها بعيداً من منطق الدولة الفعلية ومن إعادة بنائها".

وشدد على عدم مشاركته الأحزاب الأخرى بالحكومة لأن "لحزب الله مشروعاً آخر كبيراً ليس له علاقة بلبنان، والتيار الوطني الحر (غريمه السياسي) أبعد ما يكون عن منطق الدولة" وخصوصاً أنها "لن تلقى تعاوناً على الصعيد الخارجي وبالتالي ستغرق البلد إلى قعر قعر قعر جهنم، فيما نحن سنشكل حكومة أكثرية تتمتع بسياسة واضحة المعالم".

وستكون الانتخابات المقررة في 15 مايو (أيار) هي أول انتخابات للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضواً منذ الاحتجاجات الحاشدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 للتنديد بالنخب السياسية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.