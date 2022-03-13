أوكرانيا أن روسيا أطلقت 30 صاروخا على قاعدة يافوريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن عمدة لفيف الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا أطلقت 30 صاروخًا على القاعدة العسكرية في يافوريف.



ولفت عمدة لفيف الأوكرانية في تصريحات صحفية، إلى مقتل 9 وإصابة 57 آخرين إثر القصف الروسي على قاعدة يافوريف.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن مدربين أجانب "يعملون" في القاعدة العسكرية قرب لفيف التي قصفتها روسيا ليل السبت الأحد، على بعد حوالى عشرين كيلومترا من الحدود البولندية.

وكتب الوزير في تغريدة "هاجمت روسيا المركز الدولي لحفظ السلام والأمن. يعمل مدربون أجانب هناك. ونحاول معرفة حصيلة الضحايا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حذر القوات الروسية، من أنها ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف.

يأتي ذلك في الوقت الذي استيقظ فيه سكان المدينة مجددا على صوت صفارات الإنذار صباح اليوم الأحد.

وقال زيلينسكي أمس السبت "إذا قرروا قصف (كييف) بالقنابل ومحو تاريخ هذه المنطقة بكل بساطة.. وتدميرنا جميعا فعندئذ فقط سيدخلون كييف. إذا كان هذا هو هدفهم دعهم يدخلون ولكن سيتعين عليهم العيش على هذه الأرض وحدهم".

وقال الرئيس الذي ظهر مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي من العاصمة، إن بعض البلدات الصغيرة لم يعد لها وجود في الأسبوع الثالث من الهجمات الروسية والتي تعد الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقطعت السبل بالآلاف في المدن المحاصرة جراء القصف الروسي الذي أجبر 2.5 مليون أوكراني على الفرار إلى دول مجاورة.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية أمس السبت بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف. وقالت فرنسا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثبت أنه غير مستعد لتحقيق السلام.