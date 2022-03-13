1.7 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى بولندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نشرت قوات خفر السواحل البولندية اليوم الأحد تغريدة قالت فيها إن نحو 7ر1 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.



وعبرالحدود، أمس السبت فقط، نحو 79 ألفا و800 شخص، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بأمس الأول الجمعة. وكان تدفق اللاجئين أكبر عند حدود ميديكا في محافظة سوبكارباثيا.

وقالت قوات خفر السواحل إنه تم تسجيل 16 ألفا و800 أوكراني ما بين منتصف الليل(2300 بتوقيت جرينتش) و الساعة السابعة صباحا.

ولا تتوافر حاليا معلومات رسمية حول عدد اللاجئين المقيمين في بولندا، وعدد الذين سافروا إلى دول أوروبية أخرى