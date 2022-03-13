ألمانيا تكشف عن توريد 440 طناً من التبرعات الغذائية إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة شؤون الأغذية والزراعة بألمانيا أنه تم توريد أكثر من 440 طنا من التبرعات الغذائية إلى أوكرانيا حاليا عن طريق جهاز التنسيق الذي تم تأسيسه حديثا بالحكومة الألمانية لهذا الغرض.



وجاء في بيانات للوزراء أنه منذ بدء المبادرة الرامية لتوريد تبرعات غذائية إلى أوكرانيا منذ أسبوع تقريبا، توجهت حتى الآن نحو 20 شاحنة إلى هناك، ويتم نقل سلع غذائية أساسية بصفة خاصة ومياه وعصائر وأطعمة للرضع ومعلبات أسماك ولحوم.

يشار إلى أنه تم التبرع بالمنتجات من عدة شركات أغذية ألمانية.

وقال وزير شؤون الأغذية الألماني جيم أوزدمير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يصلنا يوميا تقارير جديدة عن مزيد من أوجه التدمير المروعة. التضامن مع أوكرانيا وشعبها يعد مسألة كرامة".

وتوجه الوزير الألماني المنتمي لحزب الخضر بالشكر لجميع الشركات في ألمانيا التي وفرت مساعدات بشكل سريع وغير بيروقراطي، وقال: "إننا نفعل كل شيء من أجل مساعدة الأشخاص في مناطق الحروب".

يشار إلى أنه تم تأسيس مكتب تنسيق المساعدات بالحكومة الألمانية أجل التوفيق بين الطلبات القادمة من أوكرانيا والعروض المتاحة وتنسيق عمليات التبرع.