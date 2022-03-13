محافظ أربيل يؤكد أنه لا يوجد قواعد سرية أجنبية في كردستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نفى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد مزاعم مراسل التلفزيون الإيراني في العراق بقوله إن الهجمات الصاروخية على المحافظة استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية".



وأكد المحافظ لشبكة "رووداو" الكردية أنه "لا توجد أي مؤسسات أو قواعد سرية تابعة لأي دولة في إقليم كوردستان".

وكانت وسائل الإعلام نقلت استهداف 12 صاروخاً باليستياً فجر اليوم مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، فيما لم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا، وأشار محافظ أربيل أن "الصواريخ لم تصب أهدافها"، وأكدت واشنطن من جهتها أنه "لم تقع أضرار أو إصابات في أي منشأة" تابعة لها.