ألمانيا تؤكد أن معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا يصل لمستوى قياسي جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد عن ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وتجاوزه علامة 1500 للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.



وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 8ر1526، فيما كان يبلغ أمس 1496، وكان يبلغ قبل أسبوع 1231.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 146 ألفا و607 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 50 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 116 ألفاً و889 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 51 حالة وفاة.