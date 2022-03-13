مصر توقف نشر بيان فيروس كورونا اليومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قررت وزارة الصحة المصرية، السبت، تغيير مواعيد إصدار بيان إحصاءات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا.



وحسب بيان الصحة المصرية، فإن آخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح السبت، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع.

وعلَّق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، عن تحويل بيان كورونا اليومي إلى بيان أسبوعي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القرار صدر بعد متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا عالميا ومحليا على مدار 3 أسابيع متتالية، مؤكدا تسجيل أقل إصابات خلال هذه الموجة وانكسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا وتسجيل أقل معدلات التردد على المستشفيات، وانخفاض إصابات العزل المنزلي لأكثر من 40% واستقرار معدلات الوفيات.

وأضاف: "هناك توقعات باستمرار تسجيل إصابات منخفضة الفترة المقبلة"، مشيرا إلى الحرص الشديد من قبل الدولة على التوسعات في عملية التطعيمات بلقاح كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خلال الموجتين الرابعة والخامسة من الفيروس.