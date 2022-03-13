روسيا تُحذّر: العُقوبات ستُؤدي إلى سقوط محطّة الفضاء الدّولية

اسماعيل عبد الحي - اعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" دمتري روغوزين، اليوم السبت، أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبا برفع هذه الإجراءات.

وقال روغوزين إن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الرّوسية التي تزوّد محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية"، مُضيفًا أنه "قد يتسبب ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر".

وقبل أسبوعين، حذر مدير عام وكالة Roscosmos الفضائية الروسية، من أن محطة الفضاء الدولية قد تنحرف عن مدارها إلى خارج نطاق السيطرة عليها إذا أثرت العقوبات الجديدة على التعاون مع روسيا في هذا المجال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية عن سلسلة تغريدات تويترية كتبها، وكما بث فيديو في قناة له بموقع Telegram التواصلي مساء الخميس.