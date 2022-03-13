إيران تتبنّى هجمات اربيل.. “استهدفنا قواعد اسرائيلية سرية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 9:29 صباحًا

تبنت السلطات الايرانية الهجمات الصاروخية التي استهدفت اربيل عاصمة إقيلم كردستان في العراق. وزعم التلفزيون الايراني أن هذه الهجمات استهدفت “قواعد اسرائيلية سرية”.

وحملت الساعات الصباحية الأولى أصوات دوي انفجارات متتالية قرب محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.

وذكر شهود عيان لـ”العين الإخبارية”، أن “انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من ليل الأحد، سمع دويها قرب محيط المطار بمحافظة أربيل”، مؤكدين أن تلك الانفجارات هي “هجمات صاروخية لطبيعة شدتها ومكان الاستهداف حيث تقع القنصلية الأمريكية”.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ أربيل أوميد خوشناو، قوله إن “عدة صواريخ سقطت على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق”.

وأفاد الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة بإقليم كردستان العراق، بأن “انفجارات مدينة أربيل لم تسفر عن أي ضحايا أو إصابات”.

وفيما قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن “الهجوم تم باستخدام 12 صاروخا باليستيا أُطلقت من خارج البلاد”، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي فتح تحقيقً في القصف الذي استهدف مدينة أربيل.

ردود فعل على الهجمات

توالت ردود الفعل الداخلية على الهجمات الصاروخية، اذ قال رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان، على تويتر: “أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان.. وكأن الكرد ليسوا عراقيين”.

كذلك، اشار رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الى ان “أربيل لا تنحني للجبناء وعلى الأهالي اتباع توجيهات الأجهزة الأمنية”.

بدوره،ّ علق رئيس الوزراء العراقي على الاعتداء مؤكدا أن “استهداف مدينة أربيل وترويع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا”، مشددا “سنتصدى لأي مساس بأمن مدننا ومواطنينا”.