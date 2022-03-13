شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: أكثر من 40 ألف شخص سجلوا للقتال في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أكثر من 40 ألف شخص سجلوا للقتال في أوكرانيا.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الكرملين، أنه بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا.

فيما حذرت الإدارة الأمريكية، من محاولات روسيا تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا، مؤكدة أن هذا يًعد تصعيدًا خطيرًا في هذه الحرب.

وعلى الصعيد الميداني أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن قواتها دمرت مروحيتين ومقاتلتين روسيتين.

وأوضحت أن الجنود الروس يتنكرون بالملابس المدنية والزي العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة أنه يتم علاج عدد من الجنود الروس الذين أصيبوا خلال القتال بمؤسسات طبية في بيلاروسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مناطق كراماتورسك وفولين وريفني وإيفانو فرانكيفسك.

وأشارت سلطات مدينة لفيف، إلى سقوط 8 صواريخ على مركز حفظ السلام والأمن الدولي في المدينة.

فيما أكد مجلس الأمن الأوكراني، أنه في حالة هزيمة أوكرانيا فإن ليتوانيا وبولندا ودول البلطيق هي الهدف التالي لبوتين.

في الوقت نفسه كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الجيش الروسي ينهب البنوك والمتاجر وأملاك المزارعين بعد هزيمته في ساحات القتال.