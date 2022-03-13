شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد روسي جديد.. هل تقترب المواجهة مع الناتو؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هدد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أوكرانيا بإطلاق النار على شحنات أسلحة تتجه إليها، وقال إن القوافل التي تحمل أسلحة أجنبية يمكن اعتبارها “أهدافًا مشروعة”، فيما يمكن أن تؤدي هذه التهديدات إلى المواجهة بين موسكو وإحدى دول الناتو.

ووجهت الولايات المتحدة 200 مليون دولار كمساعدات وخدمات دفاعية “فورية” إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة مضادة للدروع، وأنظمة مضادة للطائرات، وأسلحة صغيرة لدعم المدافعين في الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.