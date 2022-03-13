شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد روسي جديد.. هل تقترب المواجهة مع الناتو؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
هدد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أوكرانيا بإطلاق النار على شحنات أسلحة تتجه إليها، وقال إن القوافل التي تحمل أسلحة أجنبية يمكن اعتبارها “أهدافًا مشروعة”، فيما يمكن أن تؤدي هذه التهديدات إلى المواجهة بين موسكو وإحدى دول الناتو.
ووجهت الولايات المتحدة 200 مليون دولار كمساعدات وخدمات دفاعية “فورية” إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة مضادة للدروع، وأنظمة مضادة للطائرات، وأسلحة صغيرة لدعم المدافعين في الخطوط الأمامية في أوكرانيا.
ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تهديد روسي جديد.. هل تقترب المواجهة مع الناتو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.