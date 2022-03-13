شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو.. مصرع 60 شخصا بسبب خروج قطار عن القضبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 60 شخصا على الأقل مصرعهم في وقت متأخر أعقاب خروج قطار شحن عن مساره في جنوب شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أكدت السلطات المحلية اليوم (السبت).

وقال كليمنتين موتاندا مدير منطقة لوبودي بمقاطعة لوالابا جنوب شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن قطار البضائع المكون من عشر عربات خرج عن مساره في وقت متأخر من يوم الخميس في منطقة لوبودي، ما أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل.

وفُقدت السيطرة على القطار وانتهى به المطاف إلى السقوط في وادٍ منخفض بينما كان يصعد منحدرا خلال سيره، حسبما ذكرت السلطات المحلية في موقع الحادث الذي وصلت إليه وكالة أنباء ((شينخوا))، مضيفة أن خدمات الإنقاذ لا تزال جارية لإزالة الجثث المحاصرة تحت الأنقاض.

وعلى الرغم من حظر الحكومة ركوب المسافرين قطارات الشحن، غالبا ما يتم الإبلاغ عن حوادث القطارات في هذا الجزء من البلاد، بسبب الحالة السيئة للقاطرات والسكك الحديدية المتهالكة.