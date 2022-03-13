رئيس وزراء أوكرانيا: احتياطياتنا المخزنة من الغاز 9.5 مليار متر مكعب

13 مارس , 2022
كييف: صرح رئيس الوزراء الأوكراني بأن مستودعات تخزين الغاز ببلاده تحتوي على احتياطيات تقدر بـ 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الوقت الراهن.
ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن رئيس الوزراء دينيس شميهال القول: "احتياطي الغاز نحو 9.5 مليار متر مكعب ... كما أن واردات الغاز من المجر وسلوفاكيا وبولندا مستمرة".
وأوضح أن عمليات إنتاج الغاز تتواصل في منشآت التخزين، والتي لا تقع ضمن خطوط التماس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت حديثاً مشروع قانون إلى البرلمان لتخفيض ضريبة مفروضة على الوقود وضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 7%.
ومن شأن مثل هذا التخفيض الكبير أن يؤدي إلى استقرار الأسعار ومنع حدوث نقص في السلع.
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