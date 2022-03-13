انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: استهداف أربيل جريمة ارهابية مدانة وتوقيته مريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ان استهداف أربيل جريمة ارهابية مُدانة وتوقيته مُريب.