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رئيس الجمهورية: استهداف أربيل جريمة ارهابية مدانة وتوقيته مريب

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بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ان استهداف أربيل جريمة ارهابية مُدانة وتوقيته مُريب.

وقال صالح في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "استهداف أربيل جريمة ارهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".

 

واضاف "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لدعم القوات الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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