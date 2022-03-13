منذ بدء العملية العسكرية.. روسيا: دمرنا 3687 من مرافق البنية العسكرية الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، تدمير 3687 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.



وذكرت الوزارة أيضا، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في منطقة ليوبيموفكا بأوكرانيا، ومسيّرتين.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول أوكراني في مدينة لفيف، إن غارة جوية استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من الحدود مع بولندا، دون ذكر أي تفاصيل.

من ناحية أخرى، أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة لفيف، إطلاق 8 صواريخ على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن في أوكرانيا.

وذكرت تقارير أن مدينة لفيف غربي أوكرانيا تعرضت لقصف صاروخي اليوم الأحد.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن مدينة لفيف، تبعد 70 كيلومترا من الحدود البولندية، تعرضت للقصف بعدة صواريخ.

وقالت بوابة كييف الإخبارية الإلكترونية المستقلة "إنه سمع دوي عدة انفجارات في لفيف وخيرسون وذكرت أن لفيف تتعرض لقصف صاروخي روسي".

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة برزيميسل البولندية إن دوي الانفجارات سمع داخل بولندا.