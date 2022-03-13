شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس العراقي عن استهداف أربيل: محاولة لعرقلة الاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة ومحاولة لعرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة.



تعليق الرئيس العراقي اليوم الأحد جاء بعد استهداف محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق بعدة صواريخ.

وأضاف صالح: "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين".