شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفقدية لرشا كليب نائبة التنسيقية لقرى كوم القناطر وجواد حسنى بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت النائبة رشا كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة تفقدية لمجلسى قرية كوم القناطر وقرية جواد حسنى برفقة اللواء مدحت الزغد رئيس الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة أبوحمص، وحمدى سلام مدير إدارة أبوحمص التعليمية، وشباب المكتب الفنى للنائبة.

وزارت النائبة رشا كليب خلال الجولة عدد من المدارس، من بينها مدرسة كوم القناطر الابتدائية، ومدرسة جواد حسنى الإعدادية، كما تفقدت عدد من الأعمال الإنشائية من بينها كوبرى فرشوط على طريق القناوية، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية جواد حسنى، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية جواد حسنى، ومركز شباب جواد حسني.

وكانت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت من قبل بطلب إلى اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بشأن عدم التزام سائقى سيارات الأجرة خط بلقطر أبو حمص بخط السير المقررة، وذلك بناء على شكاوى متعددة من أهالى قرى بطورس وبلقطر وتوابعها، مضيفة أن سائقى سيارات الأجرة يقومون بتحميل الركاب على خطوط أخرى أقصر فى المسافة وهو ما ترتب عليه تعطيل مصالحهم سواء قضاء احتياجاتهم أو الذهاب لوظائفهم أو امتحانات الطلاب.

وطالبت النائبة رشا فايز كليب باتخاذ اللازم نحو حل شكوى المواطنين من أهالى قرى بلقطر، بطورس، وتشديد الرقابة والمتابعة على المواقف بمركز أبو حمص.

وقالت النائبة رشا فايز كليب: "لن نسمح بأى تخاذل أو مخالفات، خاصةً إذا ترتب عليها تعطيل لأهالينا وطلابنا وموظفينا عن أداء أعمالهم وتعطيل مصالحهم، لذا وبناءً على الشكوى المقدمة من أهالى قرية بلقطر وتوابعها وبطورس وتوابعها من عدم التزام السائقين بخطوط السير، تم توجيه شكواهم للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والذى وجه مدير المواقف للتفتيش على الخطوط وتوقيع عقاب على المخالفين والمتخاذلين لضبط العمل".

وتابعت: "أرجو من جميع السائقين الالتزام بخطوط السير المقررة أداءً لدورهم الواجب المنوط بهم، وحفاظًا على مصالح وأعمال المواطنين".