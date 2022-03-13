شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف قاعدة جوية في مدينة لفيف الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي استهدف قاعدة جوية تقع في محيط مدينة لفيف غربي أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا، وفقًا لـ”العربية”.

فيما أعلنت سلطات لفيف أن 8 صواريخ سقطوا على مركز حفظ السلام والأمن الدولي في المدينة، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر في الأرواح أو المنشآت.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.