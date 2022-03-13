شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: روسيا لن تستطيع هزيمتنا لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن روسيا لن تستطيع هزيمة بلاده لأنها لا تملك القوة المعنوية.

وأوضح أن قوة وشجاعة شعبه وجيشه أذهلت العالم أجمع، مؤكدًا أنهم يحاربون من أجل حياة أفضل وتأمين مستقبل أبنائهم.

وأكد أن روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك، وأنها مثل كوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الشر الذي يستهدف المدن السلمية لن يتوقف عند دولة واحدة.

وأضاف أنهم يحظون بدعم هو الأقوى في تاريخ أوكرانيا، وأن المساعدات الإنسانية ستصل يوم غد إلى مدينة ماريوبول، موجها شكره للحلفاء وطالبهم بتقديم المزيد من المساعدات.

وأشار إلى أن مجلس إدارة مدينة خيرسون، اجتمع بكل أعضائه وأكد أن المدينة أوكرانية، وأن العدو غير مرحب به، مؤكدًا أن بلاده تمتلك الخطط وستصل إلى أهدافها بفضل بسالة جيشها وشعبها.

وعلى الصعيد الميداني أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن الجيش دمر وحدة راجمات صواريخ للجيش الروسي في تشيرنيهيف.

فيما كشف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة وحلفائها تقف مع أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين، مؤكدًا أن أمريكا مستمرة في دعم جهود القوات الأوكرانية في الدفاع عن بلدها وشعبها.