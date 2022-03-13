شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مجمع رسم صخري يعود إلى 3 ألاف عام في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم اكتشاف موقع مجمع رسم صخري لحيوانات في جبل خهلان بمدينة شيتسويشان بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين، وفقا لما ذكرته مديرية الآثار الثقافية المحلية.

وبحسب الفحص المبدأي، يمكن تصنيف اللوحات الصخرية المنحوتة على سطح حجر رملي رمادي الداكن إلى 11 مجموعة، ويمكن التعرف على أكثر من 30 صورة فردية بوضوح. حيث تصور اللوحات النابضة بالحياة والمحفوظة جيدًا مشاهد ركوب وصيد وحيوانات مثل الأغنام والخيول والجمال، وكلها مصنوعة من خلال الحفر.

ويعتبر جبل خهلان ممثلا للرسوم الصخرية في شمالي الصين وحتى الآن، تم العثور على أكثر من 10 ألاف لوحة ومنحوت صخري تعود إلى ما بين 10 ألاف إلى 3000 عام.

ووفقًا للسلطات المحلية، يوفر الاكتشاف الأخير دليلًا قويًا على دراسة الحياة الاجتماعية والنمط الاقتصادي للبشر الأوائل، وقد تم تخطيط اللوحات الصخرية رقميًا ولاتزال أعمال البحث والحماية جارية.