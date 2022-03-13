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صفقة كبيرة على طاولة برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-13 | 07:18

صفقة كبيرة على طاولة برشلونة

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن انضمام اسم جديد لقائمة المرشحين لتدعيم هجوم برشلونة في الموسم المقبل.
ويعتبر إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، هو المرشح الأول لقيادة هجوم برشلونة، بدءًا من الموسم المقبل، لكن البارسا يضع في حسبانه العديد من المرشحين تحسبًا لفشل صفقة ضم النرويجي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم ، يعد آخر المنضمين لقائمة المرشحين لقيادة هجوم برشلونة في الموسم المقبل.


وأشارت الصحيفة، إلى أن مصادر مقربة من لوكاكو أكدت أنه غير سعيد في تشيلسي، وربما يبحث عن خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من ارتباط اسم لوكاكو بالعودة لناديه السابق إنتر، إلا أن هذا لن يقلص من فرص برشلونة في ضمه.

ويخشى برشلونة خسارة صفقة هالاند، باعتباره هدفًا كبيرًا للعديد من عمالقة أوروبا، وبالتالي وضع العديد من المرشحين المحتملين، ومن بينهم لوكاكو، بالإضافة إلى جواو فيليكس وماركوس راشفورد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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