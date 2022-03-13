انت الان تتابع خبر الرافدين يباشر بترويج معاملات سلف الـ25 مليوناً وقرض الـ150مليوناً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، المباشرة بترويج معاملات سلف الـ25 مليوناً وقرض الـ150مليوناً.