انت الان تتابع خبر الرافدين يباشر بترويج معاملات سلف الـ25 مليوناً وقرض الـ150مليوناً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، المباشرة بترويج معاملات سلف الـ25 مليوناً وقرض الـ150مليوناً.
وأكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، "المباشرة بترويج معاملات منح سلفة ٢٥ مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع وسلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين والقروض العقارية للتأهيل وترميم وبناء الدور السكنية وقرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن".
ودعا المشمولين بتلك الخدمات، "مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم والحصول على السلف والقروض".
ودعا المشمولين بتلك الخدمات، "مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم والحصول على السلف والقروض".