اخبار العالم

هزة أرضية بقوة 3,7 في السليمانية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة 3,7 في السليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد ، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية .
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 08:04:26 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7)درجة حيث تبعد ( 6)كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

ودعت الهيأة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".


ExtImage-5711481-338951456.jpg
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا