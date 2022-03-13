رئيس مجلس الوزراء العراقي منددا بهجوم أربيل: سنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الهجوم الصاروخي الذي استهدف عاصمة كردستان العراق أربيل الليلة الماضية ووصفه بأنه "تعد على أمن شعبنا".



وكتب الكاظمي عبر "تويتر" أن "الاعتداء الذي استهدف مدينة اربيل العزيزة وروع سكانها هو تعد على أمن شعبنا".

وأضاف: "تابعنا مع الاخ رئيس حكومة اقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لاي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها أن "مدينة أربيل تعرضت بعد منتصف ليلة السبت الأحد إلى هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث".