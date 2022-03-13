الصحة المصرية تؤكد أن انتهاء ذروة موجة كورونا الخامسة وإلغاء البيان اليومي نجاح للدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار أن أعداد مصابي فيروس كورونا الذين يحتاجون الدخول للمستشفى في تناقص مستمر منذ أسبوعين.



وقال عبر قناة "الحياة" أن ما حدث مؤشر لنجاح الدولة في مواجهة الموجة الخامسة لكورونا وأيضا متحور "أوميكرون"، لافتا إلى انتهاء ذروة الموجة الخامسة.

وعن عدد الذين تلقوا اللقاح، صرح بأن 51% من المواطنين تلقوا اللقاح بشكل كامل.

وأوضح أن المستهدف تطعيم 70% من الشعب المصري مع بداية يونيو 2022.