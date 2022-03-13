الرئيس الأوكراني يقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد المحادثات مع روسيا في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عقد المحادثات مع روسيا في القدس.



ونوه الرئيس الأوكراني في بيان صحفي، بأن تل أبيب قد تعطي بلاده "ضمانات أمنية"، معربا عن أمله أن يؤثر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيجابيا على المحادثات مع روسيا.

ولفت زيلينسكي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤثر إيجابيا على المحادثات مع روسيا، وأوضح في الوقت نفسه أن بلاده تحتاج إلى أنظمة مضادة للصواريخ ومستعدة لدفع ثمنها.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده تستحق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كاشفا في الوقت نفسه عن مقتل نحو 1300 جندي من جيشه منذ بدء الهجوم الروسي، وأن ما بين 500 إلى 600 جندي روسي استسلموا أمس الجمعة.

من ناحية أخرى، ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بما وصفه بأنه "خرق فاضح" للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، بحسب ما أعلن الكرملين.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن "بوتين أطلعهما على حقيقة الوضع.. تحديدا، تم إبلاغهما بالحقائق العديدة عن الخرق الفاضح لمعايير القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن الأوكرانية"، مضيفا أن بوتين حضّ الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، على وضع المفاوضات بين موسكو وكييف ورد على قلقهما بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي ثلاثي جرى اليوم السبت.

ولم يقدم الكرملين تفاصيل حول تعليقات بوتين عن وضع المحادثات وذلك بعد 17 يوما من بدء الحرب عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقال بوتين أمس الجمعة دون الخوض في تفاصيل إن هناك "تحولات إيجابية معينة" في المحادثات التي تجري في روسيا البيضاء.