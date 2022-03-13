صافرات الإنذار تدوي في مدينتي لوبني وميرغرود وسط أوكرانيا ومدينة تشيرنيهيف شمالي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دوت صافرات الإنذار اليوم السبت، في مدينتي لوبني وميرغرود وسط أوكرانيا ومدينة تشيرنيهيف شمالي البلاد، ومدينة خاركيف بالشرق



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال اليوم السبت، في إيجاز صحفي أن بلاده تحتاج أنظمة مضادة للصواريخ ومستعدون لدفع ثمنها.

وأكد الرئيس الأوكراني، مقتل نحو 1300 جندي من جيشه منذ بدء الهجوم الروسي، وأن ما بين 500 إلى 600 جندي روسي استسلموا أمس الجمعة.

من ناحية أخرى، أعلن مسؤول أوكراني أن القوات الروسية تخطط لإجراء استفتاء "زائف" بمدينة خيرسون جنوبي البلاد لإقامة منطقة انفصالية.

وقال نائب رئيس المجلس المحلي في خيرسون اليوم السبت، إن القوات الروسية تخطط لتنظيم استفتاء "صوري" في مدينة خيرسون الساحلية لإقامة إقليم إنفصالي.

وقال سيرجي خلان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "تأسيس (الجمهورية) سيحول منطقتنا إلى حفرة ميؤوس منها دون حياة أو مستقبل".

واستولت القوات الروسية على خيرسون بعد بدء الغزو في 24 فبراير شباط لكن المتظاهرين الموالين لأوكرانيا خرجوا إلى شوارع المدينة للاحتجاج على الغزو.