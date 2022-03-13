أنتوني بلينكن: صدقت على حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن أنتونتي بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الأحد، التصديق على حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.



وقال بلينكن، إن "إجمالي المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ يناير 2021 تجاوز الـ 1.2 مليار دولار".

وكان البيت الأبيض، أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق، السبت، على منح أوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى بقيمة 200 مليون دولار.

وفي مذكرة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، وجه بايدن بتخصيص ما يصل إلى 200 مليون دولار عبر قانون المساعدات الخارجية إلى قطاع الدفاع في أوكرانيا.

ومن الممكن استخدام الأموال للأسلحة أو غيرها من المواد الدفاعية من مخزون وزارة الدفاع، فضلا عن توفير التعليم والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.

وتأتي المساعدات الجديدة بعد أيام من موافقة الكونجرس الأمريكي على مساعدات عاجلة بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا، ضمن برنامج بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر/أيلول.