القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 6 طائرات تابعة للجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، إسقاط 6 طائرات مختلفة للقوات الروسية، خلال 24 ساعة.



وقالت القوات الجوية، إن "الطائرات شملت مروحيتين هليكوبتر وطائرتين بدون طيار و3 مقاتلات".

وأوضحت أن "الطائرتين المروحيتين هما من طراز كا-52، والمقاتلتين من طراز سو-34؛ والثانية نوعها غير مثبت، بالإضافة إلى طائرتين دون طيار".

يأتي هذا فيما دوت صافرات الإنذار في كييف العاصمة، ومدينة خاركيف الأوكرانيتين,

وتدوي صافرات الإنذار في حال تعرض المدن لهجوم.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، إن النساء والأطفال السبعة الذين تقول أوكرانيا إنهم لقوا حتفهم عندما هاجمت القوات الروسية قافلة كانت تلوذ بالفرار من قرية في منطقة كييف، لم يستخدموا ممر الإجلاء المتفق عليه مع روسيا.

وذكرت المخابرات الأوكرانية في بادئ الأمر أن من لقوا حتفهم خارج قرية بريموها يوم الجمعة كانوا في "ممر أخضر" متفق عليه مع روسيا.

لكن وزارة الدفاع الأوكرانية قالت في بيان لاحق إن الناس حاولوا في واقع الأمر الفرار من تلقاء أنفسهم "لذلك بدأوا في الإجلاء (عن القرية) دون استخدام ’الممر الأخضر’ الذي اتفق عليه الطرفان".