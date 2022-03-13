استهداف مقر القنصلية الأمريكية في شمال العراق

أفادت تقارير بسقوط صواريخ من طراز غراد في محيط القنصلية الأمريكية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وضربت سلسلة انفجارات، فجر الأحد، أربيل، فيما قالت مصادر كردية إن المدينة تعرضت لهجمات صاروخية.

وتطال الهجمات المجهولة قواعد عسكرية في البلاد تضم قوات أمريكية، فضلا عن مصالح أمريكية ومراكز دبلوماسية.

وفي حين لا تتبنى أي جهة عادة، إلا فيما ندر تلك الهجمات، تنسبها واشنطن غالبا إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وسحبت واشنطن على مدى الأشهر الماضية العديد من قواتها في العراق، مبقية على مجموعة صغيرة مهمتها التدريب، بحسب ما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه الكاظمي في واشنطن خلال يوليو الماضي، بعد أن وقعا اتفاقا ينهي رسميا المهمة القتالية الأمريكية في البلاد بحلول نهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على دخولها العراق.

وفي الوقت الراهن يتواجد أقل من 2500 جندي أمريكي في العراق، كانت تتركز مهامهم مع قوات التحالف الدولي على التصدي لفلول داعش.