وكتب روغوزين على قناته في «تيليغرام»: «يعتمد توقيت عودة العلامات التجارية والشركات الغربية إلى روسيا على كفة الميزان التي سترجح: الخوف من روسيا أم الجشع؟ أعتقد أن الجميع سيتفق معي بأن الجشع سينتصر في النهاية، ولكن لن يكون هناك مساحة كافية للجميع».
وأعلنت مجموعة شركات أجنيبة خروجها أو تعليق أعمالها في روسيا بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتعهد الرئيس الروسي بالرد على الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب على روسيا، مؤكدا أن روسيا ستخرج أقوى من الأزمة الحالية. وقال إن هناك حلولا قانونية للرد بحزم على الشركات الأجنبية التي توقف نشاطها في روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعد برد حازم للشركات الأجنبية الموقوف نشاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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