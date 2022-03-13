ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجنرال ميخائيل ميزينتسيف قوله إن «الوضع في أوكرانيا، ويا للأسف يستمر في التدهور بسرعة، وقد اتخذ في بعض المدن أبعادا كارثية».
واتهم «القوميين» الأوكرانيين بتلغيم المناطق السكنية وتدمير البنى التحتية الرئيسية مثل الطرق والجسور، وحرمان المدنيين من ممرات الإجلاء وتركهم بدون كهرباء وماء وغذاء ودواء.
وأوضح ميزينتسيف أن الوضع خطير بشكل خاص في ماريوبول، الميناء الرئيسي في جنوب أوكرانيا، حيث علق «آلاف الأشخاص وبينهم أجانب»، محملا «القوميين» الأوكرانيين مسؤولية هذا الوضع.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: الوضع الإنساني في أوكرانيا أصبح كارثيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.