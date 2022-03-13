أوكرانيا: روسيا تنظم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية في خيرسون

اتهم مسؤولون أوكرانيون، روسيا، السبت، بالسعي لإجراء استفتاء لإنشاء جمهورية مستقلة في مدينة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم والتي سيطرت عليها في 3 مارس.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر: «بعد سيناريو عام 2014، يقوم الروس بمحاولات يائسة لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية شعبية زائفة في خيرسون».
ويشير حديث كوليبا إلى الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم عام 2014 بعد أن ضمتها روسيا، والذي اعتبرته كييف والغرب غير قانوني.
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