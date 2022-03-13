شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: موسكو تلتزم بالعنف.. ولن يقهرنا الهجوم الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تلتزم بالعنف فقط وحيثما تحل فالأحلام مستحيلة، وتابع قائلًا “لن يقهرنا الهجوم الروسي”، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف زيلينسكي أن “روسيا تجند “مرتزقة” في الحرب ضد بلاده، مطالبا الاتحاد الأوروبي بإجراءات وعقوبات أقوى ضد روسيا.

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من هجمات أوكرانية.